Dredge от первого лица: вышел геймплейный трейлер мрачного рыболовного приключения Trawler's Wake

Студия Icebound Labs представила свежий игровой ролик своего грядущего проекта, раскрывающий ключевые механики выживания. По сюжету дешевая поездка в райскую гавань оборачивается для главного героя пребыванием в прогнившем рыбацком городке. По своей гнетущей атмосфере и концепции новинка сильно напоминает популярный инди-хит Dredge. Вся местность заполнена опасными мутантами, мистическими аномалиями и ценной рыбой, которая стоит целое состояние.

Игровой процесс разделен на две кардинально отличающиеся друг от друга фазы. В дневное время пользователям предстоит спокойно заниматься ловлей рыбы, продавать улов местным жителям и зарабатывать деньги. Полученную прибыль необходимо вкладывать в модернизацию и улучшение своего старого рыболовного траулера.

С наступлением темноты атмосфера игры полностью меняется, превращая проект в напряженный хоррор. Игрокам придется приложить массу усилий, чтобы успешно пережить опасное ночное время и не погибнуть в тумане. Параллельно с выживанием геймерам предстоит исследовать окрестности и по крупицам раскапывать мрачную историю этого места.

Проект разрабатывается пока для персональных компьютеров, а на его официальной странице в Steam уже можно изучить обновленные системные требования и свежие скриншоты. Точную дату релиза создатели пока не называют, но предлагают всем желающим добавлять игру в список желаемого. Команда планирует продолжить делиться новостями о разработке в своих социальных сетях.