Тактическая RPG в жанре beat-em-up стала доступна на Switch, Xbox и Steam ©

Компания NuChallenger выпустила игру Treachery in Beatdown City: Ultra Remix на консолях Nintendo Switch, Steam и Xbox. Выберите своего бойца из трех уникальных героев и докопайтесь до истоков предательства в Битдаун-Сити в этом полном перезапуске хита 2020 года.

В насыщенном событиями перезапуске хита 2020 года Treachery in Beatdown City: Ultra Remix втрое больше битдаунов, причем еще больше плохих людей, с которыми приходится сражаться, от крыш до метро и всего, что между ними. Выполняйте удары ногой и удары руками под зажигательный саундтрек из Inverse Phase, а также все, что сделало релиз OG успешным.

Инновационная гибридная система боя в реальном времени/пошаговой системе получила огромное обновление, полностью меняющее ход боев. Все ваши три уникальных героя получают улучшения; Благодаря тому, что стиль Лизы в смешанных единоборствах и боксе приобрел новую форму, Брэд теперь может завершать поединки еще быстрее, используя сваи, лариаты и захваты ног, а Брюс становится еще более акробатичным, с сальто, рывками и классным ударом дракона.