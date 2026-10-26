Состоялся релиз открытого движка OpenProcyon для космической стратегии Treasure Planet: Battle at Procyon

Разработчик под ником DeraymaekerThibault опубликовал первую предварительную версию проекта OpenProcyon под номером 0.1.0. Это неофициальный открытый движок для космической стратегии в реальном времени Treasure Planet: Battle at Procyon, созданной по мотивам анимационного фильма Планета сокровищ студией Barking Dog Studios и выпущенной компанией Disney Interactive 12 ноября 2002 года. Новая реализация призвана вернуть проекту стабильную работоспособность на современных операционных системах Windows и Linux.

С технической стороны проект написан преимущественно на языке Rust с привлечением инструментов на Python и распространяется под свободной лицензией GNU General Public License v3.0. Исходный код не содержит защищенных авторскими правами игровых файлов. Для запуска требуется оригинальная копия из Steam или дисковое издание. Встроенный импортер автоматически определяет установленную копию, считывает ресурсы в режиме чтения и за 1-2 минуты переносит графику и звуки в локальную директорию без изменения исходной папки с игрой. Движок также способен считывать пользовательские модификации, созданные сообществом за прошедшие 20 лет.

В сборке под номером 0.1.0 реализован режим одиночных баталий на всех стандартных картах. Разработчик обеспечил корректный запуск всех 13 сюжетных заданий кампании, посвященной офицеру Джиму Хокинсу, однако детальная проработка искусственного интеллекта и логики пока завершена только для вводной 1 миссии, а остальные уровни требуют тестирования.

Цель проекта заключается в точном воссоздании оригинальной игры на современных системах. В текущем предварительном релизе основное внимание уделено одиночным схваткам и первой сюжетной миссии, тогда как задания со 2 по 13 загружаются, но остаются практически без тестов. - Тибо Деремакер, создатель OpenProcyon

Оригинальная стратегия 2002 года выделялась битвами космических парусных судов в открытом эфире. Игровой процесс опирается на реалистичную инерцию, радиус разворота, прицельный огонь по парусам или рулевым механизмам, а также панический залп всех бортовых орудий в критической ситуации. OpenProcyon уже поддерживает управление скоростью через машинный телеграф и симуляцию орудийных батарей, включая лазерные орудия Гатлинга, плазменные пушки, катапульты и гравитационные заряды.

На данном этапе в движке не реализованы сетевой мультиплеер и система профилей. Официальные сетевые серверы Disney прекратили работу много лет назад, поэтому сообщество рассчитывает на внедрение нового сетевого протокола в будущих версиях. Готовые сборки для 64-битных операционных систем Windows 10, Windows 11 и Linux уже доступны для загрузки на странице проекта в GitHub.