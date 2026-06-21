Война со сплошным коварством: простая игра Trees Hate You покорила геймеров своим издевательским подходом

На фестивале демоверсий "Играм быть" инди-игра Trees Hate You от разработчика Tykenn привлекла неожиданно большое внимание интернет-аудитории. Изначально невзрачное приключение с простой и даже можно сказать не привлекательной графикой оказалось хардкорной комедией ловушек, созданной с одной целью — злить геймера и издеваться над его ожиданиями.

Игровой процесс полностью сосредоточен на выживании в лесу после обычного пикника, где главным врагом пользователя становится сама коварная природа. В этой вселенной буквально каждое дерево стремится устроить западню, ударить или унизить проходящего мимо персонажа. Каждая смерть здесь обставлена как комедийная шутка, из-за чего проект мгновенно завирусился на стриминговых площадках и набрал десятки тысяч просмотров на трансляциях.

Разработчики активно развивают проект. Свежие обновления добавили в тестовую сборку счётчик смертей, таймер, новые элементы настройки внешности героя и даже забавную деталь — при гибели персонажа с его лица теперь реалистично улетают очки. Кроме того, после прохождения основной части игрокам открывается усложнённый режим со случайными событиями и новыми скрытыми ловушками.

Полноценный релиз этого безумного симулятора запланирован на 2026 год. Игра сразу получит полноценную текстовую локализацию на двадцать два языка, включая русский. Добавить Trees Hate You в свой список желаемого можно уже сейчас на официальной странице в Steam.