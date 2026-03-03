Вышел трейлер бумер-шутера Tremen

В обозримом будущем на рынке видеоигр станет одной стрелялкой больше: компания Red Meat Entertainment представила ролик грядущего "бумерского шутера" Tremen.

Описание игры звучит как новостная сводка, вот уж где хоррор...

Сражайтесь с полчищами мутантов, поработивших человечество, перемещаясь по бетонному аду в этом шутере от первого лица с современной графикой и олдскульным геймплеем.

Вы начинаете игру в роли недавно подготовленного раба-аватара в подземной камере, дистанционно управляемого молодым мальчиком, который собирается отправить вас в бой в отчаянной попытке уничтожить мутантов-повелителей, поработивших человечество ради потребления.

Используйте разнообразный арсенал улучшаемого оружия, от лазерных пистолетов до электрошоковых винтовок, уничтожая многочисленных врагов, стоящих на вашем пути, включая метающих гранаты мутантов-бодибилдеров и стреляющих электричеством тучных доминатрикс.

Даты выхода, пока нет, новинка поддерживает русский язык и выходит в Steam, там же доступно демо.