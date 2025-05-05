Мрачный шутер от третьего лица Trench Tales в антураже альтернативной Первой мировой войны обзавёлся новым трейлером

Разработчики из студии Talking Drums представили новый трейлер Trench Tales — мрачного шутера от третьего лица в антураже альтернативной Первой мировой войны. Видео акцентирует внимание на игровом процессе, демонстрируя суровую атмосферу и сражения с «павшими солдатами».

Игрокам предстоит оказаться в зловещем мире, где реальность перемешана с мистикой. Главный герой вступает в бой с жуткими противниками, а вокруг — разрушенные окопы, туманные поля и тревожный саундтрек, подчеркивающий общую безысходность.

Trench Tales выходит в раннем доступе Steam уже 6 мая. Проект обещает расширяться, получая новые локации, врагов и улучшения на основе отзывов сообщества.