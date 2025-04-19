Шутер Trench Tales в сеттинге альтернативной мировой войны выйдет в 2025 году

Независимая студия Talking Drums совместно с издателем Crytivo анонсировали точную дату релиза своего нового проекта Trench Tales в раннем доступе Steam. Он станет доступен игрокам 6 мая 2025 года.

Атмосферный боевик с продвинутой системой кастомизации оружия предложит игрокам погрузиться в бесконечные окопные сражения.

По сюжету:

Trench Tales погрузит вас в живописную, но в то же время опустошенную войной вселенную, где царит тьма, и тайны скрываются за каждым углом. Вы вступаете на путь одинокого воина, призванного в это уединенное царство загадочными силами, с миссией, окутанной тайной. Ваша цель: распутать загадку вашего призыва, столкнуться с зловещими силами, приведшими вас сюда, и, в конечном итоге, проложить путь обратно в ваш мир. Пробирайтесь через опасные ландшафты, раскрывайте секреты мира и сражайтесь с неутомимыми врагами.

Как сообщают создатели, проект проведет в раннем доступе длительное время — не менее года. Полноценный релиз версии 1.0 состоится не ранее середины 2026 года, когда разработчики соберут необходимую обратную связь от игроков и внесут соответствующие улучшения.