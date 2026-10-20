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Trench Tales 06.05.2025
Экшен, Адвенчура, Шутер, Инди, От третьего лица
7.2 48 оценок

Trench Tales: новые локации и механики - трейлер октябрьского обновления

Crytivo Team Crytivo Team Официальный аккаунт

Trench Tales — это шутер от третьего лица с элементами соулслайка, события которого происходят в альтернотивной реальности в сеттинге Первой и Второй мировой. Используйте уникальные способности, улучшайте свое вооружение и исследуйте жуткие готические пейзажи. Сражайтесь с павшими солдатами, раскрывая тайны этого мира.

К концу октября разработчики Trench Tales планируют выпустить большое обновление.

Новые квестовые предметы и механики

Внедряется новая механика, связанная со специальными квестовыми предметами: собирая их, игроки смогут открывать новые способности и навыки.

Один из примеров — возможность призывать солдат, которые будут сражаться на вашей стороне.

Также была переработана система заданий, а вместе с ней — значительная часть внутреннего программного кода. Это не то, что можно эффектно продемонстрировать, но такие изменения необходимы для создания надежного фундамента для будущего контента.

Две новые локации

К предстоящему обновлению планируется завершить работу над двумя новыми локациями:

  1. Ashenfell («Эшенфелл») — наш главный хаб; сейчас для него создается финальное художественное оформление окружения.
  2. «Дирижабль» (The Zeppelin) — новая локация с полностью доступным для исследования внутренним пространством. На первых порах ее можно будет просто посетить и изучить, а в дальнейшем она станет одной из ключевых сюжетных локаций.

Что дальше?

В ближайшие пару недель разработчик Talking Drums сосредоточится на следующем:

  • Оптимизации производительности.
  • Завершении работы над Ashenfell и «Дирижаблем».
  • Улучшении визуального оформления окружения на всей карте.
  • Обработке новых отзывов и исправлении возникающих проблем.

Текущая цель разработчиков — подготовить качественное обновление к концу октября, а также опубликовать подробный материал о дальнейших планах и финальную дорожную карту разработки.

До встречи в обновлении!

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