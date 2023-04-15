Брутальный шутер Trepang2 в духе F.E.A.R. получил новый геймплейный ролик ©

В Trepang2 игрокам предстоит выступить в роли потерявшего память солдата, который обладает сверхъестественными способностями. По сюжету игры, некая загадочная группа людей вызволяет героя с секретного объекта, после чего ему предстоит выяснить, что с ним произошло ранее, и кроваво отомстить всем обидчикам.

По словам разработчиков из Trepang Studios, при создании игры они вдохновлялись F.E.A.R, но при этом старались реализовать собственные оригинальные идеи.

И сегодня издательство Team17 представило новый геймплейный трейлер предстоящего брутального шутера в котором рассказали про пистолет Heckler & Koch Mark 23.

Trepang2 выйдет 21 июня 2023 года на ПК.