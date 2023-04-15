Trepang2 21.06.2023
7.7 57 оценок

Брутальный шутер Trepang2 в духе F.E.A.R. получил новый геймплейный ролик

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butcher69
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В Trepang2 игрокам предстоит выступить в роли потерявшего память солдата, который обладает сверхъестественными способностями. По сюжету игры, некая загадочная группа людей вызволяет героя с секретного объекта, после чего ему предстоит выяснить, что с ним произошло ранее, и кроваво отомстить всем обидчикам.

По словам разработчиков из Trepang Studios, при создании игры они вдохновлялись F.E.A.R, но при этом старались реализовать собственные оригинальные идеи.

И сегодня издательство Team17 представило новый геймплейный трейлер предстоящего брутального шутера в котором рассказали про пистолет Heckler & Koch Mark 23.

Trepang2 выйдет 21 июня 2023 года на ПК.

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Комментарии: 1
Ваш комментарий
saa0891

Ну демка шикарная,мне очень понравилась,прямо реально FEAR,только без мистики,однозначно куплю если ценник не заломят.

Печально что вообще очень мало шутеров делают где есть замедление времени.

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