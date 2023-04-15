Брутальный шутер Trepang2 в духе F.E.A.R. получил новый геймплейный ролик

В Trepang2 игрокам предстоит выступить в роли потерявшего память солдата, который обладает сверхъестественными способностями. По сюжету игры, некая загадочная группа людей вызволяет героя с секретного объекта, после чего ему предстоит выяснить, что с ним произошло ранее, и кроваво отомстить всем обидчикам.
По словам разработчиков из Trepang Studios, при создании игры они вдохновлялись F.E.A.R, но при этом старались реализовать собственные оригинальные идеи.
И сегодня издательство Team17 представило новый геймплейный трейлер предстоящего брутального шутера в котором рассказали про пистолет Heckler & Koch Mark 23.
Trepang2 выйдет 21 июня 2023 года на ПК.
Ну демка шикарная,мне очень понравилась,прямо реально FEAR,только без мистики,однозначно куплю если ценник не заломят.
Печально что вообще очень мало шутеров делают где есть замедление времени.