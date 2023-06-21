Брутальный трейлер Trepang2 анонсирует консольные версии кровавого экшена ©

Trepang2, брутальный кровавый экшен-шутер от разработчика Trepang Studios и издателя Team17, официально появится на PlayStation 5 и Xbox Series X|S "позже в этом году", согласно новому твиту с официального канала игры.

Точная дата релиза для этих портов пока не подтверждена. Однако сегодня Trepang2 выходит на PC.

С момента объявления даты выхода в апреле Trepang2 вызвала большой ажиотаж благодаря своей неизменной приверженности к хаосу и крови. Неумолимая жестокость Trepang2 достойна похвалы, и она, несомненно, порадует поклонников жанра большим количеством кровавой грязи.