Шутер Trepang2 выйдет на Xbox Series X|S и PlayStation 5 в октябре

Ультражестокий шутер Trepang2, первоначально выпущенный на ПК еще в июне, будет доступен на консолях текущего поколения 2 октября 2023 года. Игра ставит вас на место генетически улучшенного суперсолдата с отсутствием воспоминаний о прошлом и о том, как он сюда попал. Однако оказывается, что теперь вы обладаете сверхспособностями, дающими вам беспрецедентные боевые способности и сталкивающими вас с адским миром оперативников, которые просто хотят вас уничтожить.
Trepang2 включает в себя полноценный режим кампании и режима Орды, а также множество революционных способностей, которые нужно освоить.
Консольная версия также включает эксклюзивный бонус за предварительный заказ Powerjour Outfit — уникальный набор вариантов одежды, который можно надеть из своего шкафчика в убежище.