Trepang2 21.06.2023
7.7 62 оценки

Создатели шутера Trepang2 в духе FEAR показали кровавые геймплейные кадры с дробовиком SPAS-12

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butcher69
Новости

В новом геймплейном трейлере Trepang2 нам показывают дробовик SPAS-12. С ним вы действительно без труда расправитесь с любым врагом, запачкав его останками все окружение.

В одиночном шутере от первого лица Trepang2, вдохновленном такими играми, как F.E.A.R. и Painkiller, вы играете роль суперсолдата "106". Вам удалось сбежать из исследовательского центра компании "Горизонт". Теперь пришло время отомстить захватившим вас людям.

Trepang2 выйдет на ПК 21 июня.

Трейлеры
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Комментарии: 4
Ваш комментарий
FURYbushmaster

разрывание SPAS-12 в 23 году? вы серьезно?

1
ТентаклЪ

Уже на 0.28 видно как аниматор смачно откладывает кучу в штаны - на 12 спасе, чтобы пополнить патроны, нужно одной рукой зажимать две кнопки рядом с шахтой, а другой с силой продавливать патроны внутрь, про этом если вовремя не вытаскивать палец тебе его обязательно защемит скобой.

0
Executor666

В любой блин "новости" об этой игре есть приписка в "духе FEAR". Она что настолько беспомощна и непривлекательна для игроков без примазывания к объекту подражания, а точнее полного копирования?
А вот в каком месте здесь Painkiller одному бутчеру известно...или первоисточнику.

-1
Uilenspiegel

А мне почему то больше напомнил солдатов удачи.

-1