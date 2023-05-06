Создатели шутера Trepang2 в духе FEAR показали кровавые геймплейные кадры с дробовиком SPAS-12

В новом геймплейном трейлере Trepang2 нам показывают дробовик SPAS-12. С ним вы действительно без труда расправитесь с любым врагом, запачкав его останками все окружение.
В одиночном шутере от первого лица Trepang2, вдохновленном такими играми, как F.E.A.R. и Painkiller, вы играете роль суперсолдата "106". Вам удалось сбежать из исследовательского центра компании "Горизонт". Теперь пришло время отомстить захватившим вас людям.
Trepang2 выйдет на ПК 21 июня.
разрывание SPAS-12 в 23 году? вы серьезно?
Уже на 0.28 видно как аниматор смачно откладывает кучу в штаны - на 12 спасе, чтобы пополнить патроны, нужно одной рукой зажимать две кнопки рядом с шахтой, а другой с силой продавливать патроны внутрь, про этом если вовремя не вытаскивать палец тебе его обязательно защемит скобой.
В любой блин "новости" об этой игре есть приписка в "духе FEAR". Она что настолько беспомощна и непривлекательна для игроков без примазывания к объекту подражания, а точнее полного копирования?
А вот в каком месте здесь Painkiller одному бутчеру известно...или первоисточнику.
А мне почему то больше напомнил солдатов удачи.