Создатели шутера Trepang2 в духе FEAR показали кровавые геймплейные кадры с дробовиком SPAS-12 ©

В новом геймплейном трейлере Trepang2 нам показывают дробовик SPAS-12. С ним вы действительно без труда расправитесь с любым врагом, запачкав его останками все окружение.

В одиночном шутере от первого лица Trepang2, вдохновленном такими играми, как F.E.A.R. и Painkiller, вы играете роль суперсолдата "106". Вам удалось сбежать из исследовательского центра компании "Горизонт". Теперь пришло время отомстить захватившим вас людям.

Trepang2 выйдет на ПК 21 июня.