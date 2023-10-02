Ультражестокий стремительний шутер Trepang2 стал доступен на консолях PlayStation 5 и Xbox Series X|S

Сегодня Team17 Digital и Trepang Studios выпустили жуткий сверхъестественный экшен-шутер Trepang2 для PlayStation 5 и Xbox Series X|S после взрывного дебюта игры на ПК в начале года. Духовный преемник динамичных и невероятных шутеров от первого лица середины 2000-х годов, Trepang2 на консолях сочетает в себе высокооктановый геймплей от первого лица с частотой 60 кадров в секунду и разрушительную тяжелую игру и металлический саундтрек, в котором игроки отправляются в сверхъестественное путешествие, полное смерти, разрушений и корпоративных заговоров.
Особенности:
- Невероятный экшен со скоростью 60 кадров в секунду: погрузитесь в наполненный пулями мир смерти и разрушений и испытайте свои боевые навыки против тысяч высококвалифицированных оперативников спецназа, культистов и потусторонних врагов, жаждущих вашей крови.
- Режимы «Взрывная кампания» и «Орда»: пройдите захватывающую кампанию и раскройте смертельный сверхъестественный заговор или сразитесь с ордами безжалостных спецназовцев и посмотрите, как долго вы сможете выжить.
- Станьте лучше: освойте арсенал революционных сверхъестественных способностей, включая искажение времени, невидимость, сверхчеловеческую скорость и потустороннюю силу, чтобы доминировать над врагами.
- Жестокий рукопашный бой: измельчайте противников в ближнем бою и выпотрошите то, что осталось, в стремительных перестрелках. Ударяйте, пинайте, скользите и объединяйте комбинации, чтобы сокрушить врагов в пыль.