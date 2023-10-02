Ультражестокий стремительний шутер Trepang2 стал доступен на консолях PlayStation 5 и Xbox Series X|S

Вы — солдат без прошлого и с необычными способностями. Вы хотите мести и не знаете пощады. Вы можете разнести всё на своём пути кулаками, пробраться незаметно к цели, взорвать всё вокруг себя — и никто не успеет понять, откуда пришла смерть.

Вы можете замедлить время, чтобы увернуться от пуль, или стать невидимым, чтобы ломать шеи ничего не подозревающим врагам. Демонстрируйте своё превосходство в рукопашном бою и вступайте в жестокие перестрелки. Бейте, бросайте, кувыркайтесь и сочетайте удары в сокрушительные комбо, которые превратят противников в пыль.