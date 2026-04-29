Жёсткий олдскульный экшен в подписке: Trepang2 усиливает линейку Game Pass

Каталог Xbox Game Pass продолжает пополняться громкими релизами, и на этот раз ставка сделана на чистый, без компромиссов экшен. В сервис добавили Trepang2 — брутальный шутер от первого лица, который уже успел заработать репутацию одного из самых ярких представителей жанра за последние годы.

Игра предлагает знакомую, но сегодня редкую формулу: динамичные перестрелки, агрессивный ИИ и акцент на ощущениях от стрельбы, а не на открытых мирах или сервисной модели. В роли безымянного солдата с потерянной памятью игрок прорывается через секретные комплексы, полагаясь не только на оружие, но и на сверхчеловеческие способности. Это тот случай, когда влияние классики вроде F.E.A.R. чувствуется буквально в каждом столкновении.

Судя по отзывам, ставка на «чистый геймплей» полностью оправдала себя: в Steam у проекта более 90% положительных оценок. Игроки особенно хвалят плотность боёв, зрелищность и отсутствие лишнего «шума» — качеств, которых современным AAA-шутерам часто не хватает.

Появление Trepang2 в Game Pass выглядит как грамотный ход: Microsoft не просто наращивает количество игр, а закрывает конкретные жанровые ниши. На фоне недавнего добавления Aphelion сервис демонстрирует разнообразие — от медитативной научной фантастики до максимально агрессивного экшена.

В итоге Trepang2 — это не просто ещё один релиз в подписке, а напоминание о том, каким может быть шутер без лишних компромиссов. И если вам не хватало игр, где важны реакция и удовольствие от стрельбы, это как раз тот случай, когда стоит хотя бы попробовать.