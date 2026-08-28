В Steam состоялся анонс масштабной исторической стратегии TREUD с симуляцией 12000 лет эволюции общества

Разработчик Николай Карулин, ранее создавший мобильную стратегию IdleCiv, официально открыл страницу в сервисе Steam для своего нового проекта под названием TREUD. Игра позиционируется как комплексная глобальная стратегия, охватывающая более 12000 лет истории человечества от каменного века до современной эпохи. В проекте полностью отсутствуют заранее заготовленные сюжетные скрипты, а развитие цивилизаций строится на математической симуляции экономики, географии, демографии и классовой борьбы. Релиз игры запланирован на 2027 год.

Фундаментом игрового процесса выступает замкнутая рыночная модель с динамическим ценообразованием. Ресурсы в виртуальном мире не возникают из воздуха, а требуют реальных затрат сырья, труда и средств производства. Общество в стратегии разделено на классы помещиков, мелких собственников, рабов, наемных рабочих и капиталистов, а игрок берет на себя роль текущей правящей верхушки. По словам разработчика Николая Карулина, свободный рынок в игре самостоятельно воспроизвел закономерности трудовой теории стоимости, где цены тяготеют к издержкам производства, а норма прибыли отраслей выравнивается через переток капитала.

Взаимодействие социальных слоев порождает регулярные кризисы, с которыми предстоит справляться государству. Попытки чрезмерно увеличить поборы с мелких собственников или навязать жесткую земельную ренту приводят к росту радикальных настроений и восстаниям, тогда как опора на рабский труд на поздних этапах делает невозможным внедрение сложных станков и механизмов. При этом игрок не привязан к конкретной нации навечно. В моменты обострения буржуазных революций или стачек пролетариата можно сменить сторону и продолжить партию за восставших, провозгласив республику и сместив прежнюю аристократию.

Особое внимание автор уделил географической достоверности и сдерживанию бесконтрольного расширения границ. Карта мира учитывает реальные климатические зоны, плодородие речных долин, наличие гор и локальные факторы вроде ареала мухи цеце, а также компенсирует искажения равнопромежуточной проекции сферы. Расчет стоимости контроля территорий и логистики осуществляется с помощью алгоритма Дейкстры по фактическому рельефу местности. За счет этого крупные державы Древнего мира естественным образом упираются в пределы управляемости и сталкиваются с сепаратизмом богатых провинций, если доходы ядра государства не покрывают затраты на коммуникации.

Военная система стратегии полностью исключает мгновенную телепортацию армий между рубежами. Полководцам доступны комплексные шаблоны армий из пехоты, стрелков, кавалерии или техники, которым требуется физическое время для марша к театру военных действий. Конфликты разворачиваются на линии фронтов вдоль границ с соседними странами и превращаются в состязание национальных экономик по снабжению и подводу резервов. Искусственный интеллект соседних держав также распределяет войска по направлениям исходя из актуальных угроз, из-за чего крупные империи оказываются скованы давлением соседей со всех сторон.

Несмотря на масштабную симуляцию сотен независимых племен и государств на глобальной карте, проект отличается скромными системными требованиями к железу. Для запуска игры на персональных компьютерах потребуется процессор с частотой 1.8 ГГц, 2 ГБ оперативной памяти и 1 ГБ свободного места на накопителе. На текущий момент разработчик продолжает полировку баланса и подготовку к закрытому бета-тестированию ПК-версии.