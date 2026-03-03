Фанат возродил конкурента GTA Online спустя 10 лет после закрытия

Triad Wars - онлайн-экшен от создателей Sleeping Dogs, в котором игроки строили криминальную империю в открытом мире. Игра напоминала GTA Online, но с элементами MMORPG: деревьями прокачки навыков и системой «Репутации» вместо очков опыта. Также в игре были рейды — игроки врывались на базы других пользователей и сражались с расставленной там NPC-охраной.

Игра запустилась в 2015 году в статусе открытой беты и закрылась уже 20 января 2016 года, так и не выйдя в полноценный релиз. Сообщество хотело Sleeping Dogs 2, а не Free2Play-спин-офф. К тому же настоящего взаимодействия между игроками не было, мир казался пустым, а геймплей сводился к монотонному гринду.

Спустя десять лет пользователь nedanels с Reddit потратил полгода на то, чтобы воссоздать серверную инфраструктуру игры с нуля — без доступа к оригинальным файлам. Сейчас проект находится в стадии играбельной альфы: многое работает, но мультиплеер и экономика пока не функционируют. NeDanels работает без разрешения бывших разработчиков, поэтому издатель Square Enix в любой момент может закрыть проект.