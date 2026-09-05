Создатель серии Mana признался, что франшиза зародилась из-за его попытки уволиться из Square

В честь 35-летнего юбилея знаменитой серии Seiken Densetsu, известной за пределами Японии как Mana, компания Square Enix выпустила большую ретроспективную беседу с участием ключевых создателей франшизы. В специальном выпуске приняли участие автор серии Коити Исии, продюсер Хиромити Танака и ветеран компании Ёсинори Китасэ. Во время обсуждения истоков серии создатель оригинала раскрыл неожиданную правду о том, как появилась первая часть на портативной консоли Game Boy. Культовая игра не являлась частью стратегического плана издательства, а стала результатом назревшего конфликта и готовности разработчика со скандалом покинуть студию.

После работы над оригинальной Final Fantasy дизайнер Коити Исии получил назначение в команду Final Fantasy 4, однако творческие разногласия и общая усталость подтолкнули его к решению уйти из Square. Разработчик уже всерьез начал собирать вещи со своего рабочего стола, когда эти сборы случайно заметил создатель серии SaGa Акитоси Кавадзу. Тот сразу же предупредил руководителя разработки Хиронобу Сакагути о надвигающемся уходе ключевого сотрудника. Чтобы не потерять ценного специалиста, Сакагути пошел на неожиданную уступку и разрешил дизайнеру делать абсолютно любой проект на свое усмотрение, если тот выберет скромную платформу Game Boy.

Исии воспринял это предложение как шанс устроить яркий прощальный салют перед окончательным уходом из игровой индустрии. Разработчик давно тяготился рамками пошаговой командной боевой системы и мечтал создать полноценную экшен-RPG с видом сверху, ориентируясь на впечатления от The Legend of Zelda. По словам геймдизайнера, ему хотелось увидеть проект, полностью окрашенный его собственным видением, где игрок чувствует дистанцию удара, вес оружия и сопротивление монстров в реальном времени, а не просто выбирает строчки в боевом меню.

Само название Seiken Densetsu досталось новинке практически случайно. Как отметил продюсер Хиромити Танака, изначально эта торговая марка принадлежала двум отмененным проектам для дисковой системы Famicom Disk System. Издатель просто прикрепил звучное имя к игре Исии, добавив подзаголовок Final Fantasy Gaiden, чтобы гарантировать интерес аудитории за счет раскрученного бренда. На производство выделили мизерный срок около 6 месяцев, а процесс осложнялся техническими лимитами портативной консоли. Команде приходилось бороться с остаточным шлейфом монохромного экрана Game Boy, который буквально размывал картинку во время быстрых атак.

Из-за нехватки рабочих рук Исии лично прорисовывал каждый пиксель на сетках размером 32 на 32 точки и проектировал общую карту мира простым карандашом на миллиметровой бумаге. В команду также отправили неопытных новичков студии, включая будущего руководителя культовых частей Final Fantasy Ёсинори Китасэ, который только устроился на работу в марте 1990 года. Китасэ взял на себя сценарий и постановку сюжетных сцен, пытаясь выжать максимум драмы из скромного объема памяти картриджа.

Тестирование проекта проходило без специализированного отдела прямо в комнате отдыха, куда пригласили 3 девушек-тестировщиц на подработку. Финал с гибелью ключевых персонажей и темой тяжелого расставания довел сотрудниц до слез, что убедило авторов в правильности выбранного эмоционального тона. Успешный релиз и масса новых идей заставили Коити Исии отказаться от планов на увольнение. Дизайнер остался в штате и в дальнейшем развил механику первой части в полноценные хиты Secret of Mana и Trials of Mana для консоли Super Famicom.