Ubisoft сократит до 60 сотрудников RedLynx - студия перейдёт к разработке мобильных игр

Студия Ubisoft RedLynx, известная по серии Trials, готовится к серьёзным изменениям: компания может потерять до 60 сотрудников в рамках новой волны сокращений от Ubisoft.

Как сообщается в официальном заявлении, издатель представил план реструктуризации, направленный на «упрощение структуры, снижение затрат и повышение эффективности» глобальной сети студий Ubisoft. Основное внимание будет уделено административным и производственным отделам. Переговоры с персоналом начнутся 30 октября и завершатся к концу ноября.

Если изменения вступят в силу, RedLynx перестанет быть мультиплатформенной студией и сосредоточится на разработке игр для мобильных устройств. По словам генерального директора студии Селин Пасулы, переход позволит «использовать уникальный опыт команды и обеспечить устойчивое развитие» — в частности, речь идёт о двух неанонсированных мобильных проектах, над которыми RedLynx уже работает.

На фоне реструктуризации стало известно, что сокращения также коснутся другой студии Ubisoft — Massive Entertainment, ответственной за Avatar: Frontiers of Pandora и Star Wars Outlaws.