Triarchy - кооперативная action-RPG о морских приключениях и охоте на боссов выйдет в 2026 году

Новозеландская студия Digital Confectioners, известная по Depth, представила новый амбициозный проект — Triarchy, кооперативную action-RPG для одного–трёх игроков, выход которой запланирован на 2026 год на PC (Steam).

Игрокам предстоит бороздить просторы таинственного архипелага на собственном корабле, исследовать острова, сражаться с чудовищами и создавать легендарное снаряжение. Triarchy объединяет открытый мир, динамичные сражения и гибкий кооператив, где можно играть как в одиночку, так и вместе с друзьями.

Разработчики делают акцент на осознанных боях ближнего боя: игроки используют выносливость, увороты и парирование, чтобы справляться с врагами и смертоносными боссами. Каждый босс имеет собственные паттерны атак и многофазные сражения, требующие точности и командной координации. При этом встреча масштабируется в зависимости от количества игроков — баланс сохраняется даже в одиночной игре.

Отдельного внимания заслуживает система развития персонажа. Древо талантов позволяет создавать собственный стиль — от разрушительных атак до поддержки союзников. Можно комбинировать оружие при dual-wield и настраивать экипировку под любимую стратегию боя.

Корабль героя выступает не просто транспортом, а полноценной мобильной базой. Его можно улучшать — усиливать корпус, паруса и навигационные системы, превращая судно в центр экспедиции. Здесь же размещаются верстак и хранилище, что делает корабль идеальным убежищем для команды.

Triarchy предлагает гибкую систему сложности — от хардкорных «режимов испытаний боссов» до опций помощников, которые позволяют настроить баланс под свой темп.

Сочетание кооперативного исследования, продуманного боя и богатых возможностей кастомизации делает Triarchy одним из самых перспективных анонсов 2026 года.