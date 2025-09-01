Создатель Danganronpa: "Игры-сервисы должны завершаться достойно, а не исчезать в пустоте"

Игры-сервисы за последние годы стали привычной частью индустрии, но их судьба нередко одинакова: громкий запуск, короткий жизненный цикл и внезапное закрытие без объяснений. Создатель Danganronpa Казутака Кодака считает, что такой подход несправедлив к игрокам, которые вкладывают в проекты время, эмоции и деньги.

В интервью Automaton он поделился мыслями на фоне новости о скором закрытии Tribe Nine — ролевой игры по его идее, которая прожила всего несколько месяцев и окончательно уйдёт в ноябре. Кодака признался, что чувствует ответственность перед фанатами, и поэтому инициировал создание Neo Neon Tribe — фанатского «додзин-круга», который доведёт историю до конца.

По его словам, игроки заслуживают финала, даже если бизнес-модель проекта провалилась:

«Когда созданная вами интеллектуальная собственность неизбежно терпит неудачу как бизнес, ничего не поделать. Но я считаю, что мы, как разработчики, обязаны дать нашим игрокам искреннее завершение».

Кодака отметил, что никто не создаёт игру-сервис с мыслью о скором крахе, но вероятность его велика. Именно поэтому авторы должны заранее продумывать, как они попрощаются с игроками, если проект закроется: будь то сюжетное завершение, внутриигровое событие или другой формат финала.

Хотя Кодака участвовал только в проработке сюжета Tribe Nine, он продолжает курировать дальнейшее развитие истории. Neo Neon Tribe выпустит веб-роман, где будут расставлены все точки в сценарии, а позже планирует расширить вселенную через некоммерческие проекты с одобрения издателя Akatsuki.

Таким образом, даже закрывшаяся игра может получить «право на последнюю главу» — и Кодака надеется, что его подход станет примером для других разработчиков в индустрии.