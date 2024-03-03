Tribes 3: Rivals выйдет в раннем доступе Steam 12 марта. Стали известны официальные системные требования для ПК

Prophecy Games объявила, что Tribes 3 Rivals выйдет в раннем доступе Steam 12 марта. Кроме того, разработчики поделились официальными системными требованиями игры для ПК.
Tribes 3: Rivals — это командный шутер от первого лица, который поднимает жанр на новый уровень благодаря реактивным ранцам, катанию на лыжах и классовым войнам. Его основным игровым режимом является CTF («захват флага»), в который можно играть как в соревновательном, так и в обычном формате. В соревновательном формате участвуют команды 7 на 7, а в более обычном формате — более крупные команды 16 на 16.
В игре будут легкие, средние и тяжелые классы, и игроки смогут настраивать свое оружие и набор способностей. Все оружие в игре будет метательным, за исключением дробовика и электрошокера. На этапе раннего доступа также будет 7 игровых карт.
Компьютерным геймерам понадобится как минимум Intel i5-4690 или AMD Ryzen 5 1500X с 8 ГБ ОЗУ и NVIDIA GeForce GTX 1060 6 ГБ или Radeon RX 6500XT. Разработчики рекомендуют использовать Intel i7-11700 или AMD Ryzen 5 5600 с 16 ГБ оперативной памяти и NVIDIA RTX 2080 или Radeon RX6700. Для игры также потребуется 10 ГБ свободного места на диске.