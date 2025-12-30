ЧАТ ИГРЫ
на главную
об игре
Trine 02.07.2009
Экшен, Аркада, Логические, Платформер, Кооператив
8.6 734 оценки

В Epic Games Store началась бесплатная раздача первых 4 частей головоломки-платформера Trine Classic Collection

2BLaraSex 2BLaraSex

Epic Games Store не сбавляет обороты и продолжает раздавать бесплатные игры. Очередным подарком для игроков стала коллекция сразу из нескольких игр, которые игроки смогут забрать к себе на аккаунт: первые четыре части головоломки-платформера Trine Classic Collection от студии-разработчика Frozenbyte.

Раздача традиционно продлится всего сутки, до 31 декабря, 19:00 по Московскому времени, после чего ее сменит следующая бесплатная игра. Чтобы забрать Trine Classic Collection, перейдите на страницу игры в Epic Games Store и нажмите "Получить". Игры недоступны в России, так что придется использовать аккаунт другой страны.

Присоединяйтесь к волшебнику Амадеусу, рыцарю Понтию и воровке Зое в путешествии по заброшенному и разрушенному королевству. Связанные таинственным артефактом под названием Трайн, эти три невероятных героя используют свои уникальные навыки, чтобы сражаться с нежитью, преодолевать коварные препятствия и решать сложные головоломки, основанные на физике, в серии опасных приключений, ставших бестселлером. В первых трех частях главные герои открывают, понимают и стремятся контролировать силы, дарованные им Трайном.

10
8
Комментарии:  8
Ваш комментарий
saa0891

Вот это классный подгон сразу четрые шикарных платформера с классной физикой и головоломками.

Спасибо забрал.

5
Геральт Батькович

Странно что недоступно в России, в стиме все части доступны для покупки

4
kotasha

Это значит эпик не даёт денег за раздачу, 5 часть хоть ща иди покупай.

1
Legend_of_the_Hero

Кстати, неплохая игры.

3
Alex-1785

Хотел забрать, а оно мне ошибку 404 страница не найдена выдает. Возможно это и к лучшему, меньше мусора в библиотеке будет.

3
2BLaraSex

EGS сменили адрес ссылки бандла, используй эту, пока новость на модерации https://store.epicgames.com/en-US/bundles/trine-classic-collection

3
kotasha

Ну не плохой подгон единственное всё игре в стиме, последнею часть друг подарил(00

2
ka27

Trine 2 больше всех нравится

Музыка там была классная, сказочная:

https://youtu.be/qE4DnKp65CQ

https://youtu.be/El_v2umK1CI

https://youtu.be/JLVTp0gT2eM

https://youtu.be/JDSapiZyxMw

https://youtu.be/KKQozMWNaTI

https://youtu.be/mFBWuKN_HpU

2