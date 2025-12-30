В Epic Games Store началась бесплатная раздача первых 4 частей головоломки-платформера Trine Classic Collection

Epic Games Store не сбавляет обороты и продолжает раздавать бесплатные игры. Очередным подарком для игроков стала коллекция сразу из нескольких игр, которые игроки смогут забрать к себе на аккаунт: первые четыре части головоломки-платформера Trine Classic Collection от студии-разработчика Frozenbyte.

Раздача традиционно продлится всего сутки, до 31 декабря, 19:00 по Московскому времени, после чего ее сменит следующая бесплатная игра. Чтобы забрать Trine Classic Collection, перейдите на страницу игры в Epic Games Store и нажмите "Получить". Игры недоступны в России, так что придется использовать аккаунт другой страны.

Присоединяйтесь к волшебнику Амадеусу, рыцарю Понтию и воровке Зое в путешествии по заброшенному и разрушенному королевству. Связанные таинственным артефактом под названием Трайн, эти три невероятных героя используют свои уникальные навыки, чтобы сражаться с нежитью, преодолевать коварные препятствия и решать сложные головоломки, основанные на физике, в серии опасных приключений, ставших бестселлером. В первых трех частях главные герои открывают, понимают и стремятся контролировать силы, дарованные им Трайном.