В Epic Games Store началась бесплатная раздача первых 4 частей головоломки-платформера Trine Classic Collection

Epic Games Store не сбавляет обороты и продолжает раздавать бесплатные игры. Очередным подарком для игроков стала коллекция сразу из нескольких игр, которые игроки смогут забрать к себе на аккаунт: первые четыре части головоломки-платформера Trine Classic Collection от студии-разработчика Frozenbyte.
Раздача традиционно продлится всего сутки, до 31 декабря, 19:00 по Московскому времени, после чего ее сменит следующая бесплатная игра. Чтобы забрать Trine Classic Collection, перейдите на страницу игры в Epic Games Store и нажмите "Получить". Игры недоступны в России, так что придется использовать аккаунт другой страны.
Присоединяйтесь к волшебнику Амадеусу, рыцарю Понтию и воровке Зое в путешествии по заброшенному и разрушенному королевству. Связанные таинственным артефактом под названием Трайн, эти три невероятных героя используют свои уникальные навыки, чтобы сражаться с нежитью, преодолевать коварные препятствия и решать сложные головоломки, основанные на физике, в серии опасных приключений, ставших бестселлером. В первых трех частях главные герои открывают, понимают и стремятся контролировать силы, дарованные им Трайном.
Вот это классный подгон сразу четрые шикарных платформера с классной физикой и головоломками.
Спасибо забрал.
Странно что недоступно в России, в стиме все части доступны для покупки
Это значит эпик не даёт денег за раздачу, 5 часть хоть ща иди покупай.
Кстати, неплохая игры.
Хотел забрать, а оно мне ошибку 404 страница не найдена выдает. Возможно это и к лучшему, меньше мусора в библиотеке будет.
EGS сменили адрес ссылки бандла, используй эту, пока новость на модерации https://store.epicgames.com/en-US/bundles/trine-classic-collection
Ну не плохой подгон единственное всё игре в стиме, последнею часть друг подарил(00
Trine 2 больше всех нравится
Музыка там была классная, сказочная:
https://youtu.be/qE4DnKp65CQ
https://youtu.be/El_v2umK1CI
https://youtu.be/JLVTp0gT2eM
https://youtu.be/JDSapiZyxMw
https://youtu.be/KKQozMWNaTI
https://youtu.be/mFBWuKN_HpU