Озвучке на Trine 5: A Clockwork Conspiracy от R.G. MVO быть: анонс русской локализации

Кооперативные игры довольно любимы командой Mechanics VoiceOver, а потому пройти мимо серии Trine они едва ли могли. Тем более, что от них уже есть озвучка на дополнение ко второй и четвёртой частям.

И, хоть нашу локализацию Trine 4 ждут глобальные изменения и озвучка дополнения, речь сейчас не о ней, а именно о пятой части.

Именно поэтому команда локализаторов Mechanics VoiceOver на своём онлайн-фестивале "МехФест" анонсировала русскую локализацию Trine 5: A Clockwork Conspiracy, заявив при этом, что игра почти полностью озвучена.

Осталось записать всего двух персонажей, так что не забывайте о сборе средств и на данную локализацию, ведь лишь благодаря его закрытию мы сможем завершить начатое и порадовать вас очередной атмосферной озвучкой замечательной кооперативной сказки.

Вместе с новостью Механики представили публике и видеоролик, который поможет понять, насколько же приятно игра звучит с русской речью.