Волшебник Амадей в новом геймплейном трейлере Trine 5: A Clockwork Conspiracy ©

Слышали ли вы когда-нибудь историю о плавающих коробках? Мы уверены, что чудесный волшебник Trine Амадей расскажет вам ее! В новом захватывающем трейлере, опубликованном сегодня, вы сможете еще раз взглянуть на чарующий мир Trine 5: A Clockwork Conspiracy и способностями Амадеуса!

С большой ответственностью приходит большая власть? Почти - Амадей, который не только преданный муж и отец тройняшек, но и мастер магических искусств, занимает центральное место в последнем трейлере Trine 5. Владея множеством потрясающих заклинаний, Амадей оказывается не только отличным одиночным искателем приключений, но и неоценимым помощником своим товарищам в кооперативном режиме с участием до 4 игроков (да-да, 4!), когда он вызывает ящики и ловко маневрирует, расчищая путь от препятствий.

Магические способности Амадея манипулировать окружающей средой, вызывая ящики и преодолевая препятствия, добавляют новый уровень стратегии и творчества для игроков.

Trine 5 разрабатывается компанией Frozenbyte в Хельсинки, Финляндия, и выйдет на ПК, PlayStation®4, PlayStation®5, Xbox One™, Xbox Series S/X™ и Nintendo Switch™ 31 августа 2023 года.