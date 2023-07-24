Авторы Trine 5: A Clockwork Conspiracy раскрыли дату выхода ©

THQ Nordic и Frozenbyte показали новый трейлер платформера головоломки Trine 5: A Clockwork Conspiracy. Как и в предыдущих играх, в Trine 5 волшебник Амадей, воровка Зоя и рыцарь Понтий смогут играть как в одиночку, так и с двумя друзьями в сетевом и локальном режимах совместной игры. Именно последнему, и его способностям, посвящен последний ролик.

Меч и щит помогут вам в вашем путешествии - если вы умеете ими пользоваться! Как опытный рыцарь и профессиональный поедатель пирогов, Понтий может использовать свой меч, чтобы отбиваться от врагов, избавляться от препятствий и даже использовать его как платформу, чтобы добраться до более высоких мест. Щит, созданный не только для защиты, пригодится ему для отражения света, катания по воде и даже для использования в качестве планера!

Заряжайте, разбивайте, сражайтесь и решайте головоломки, преодолевая опасности, подстерегающие вас вместе с товарищами по приключениям. А если понадобится дополнительная помощь, призматический талисман станет вашим лучшим другом - в прямом смысле слова. Клоны могут быть полезны!

Игра, действие которой вновь разворачивается в волшебном мире, где вам предстоит провести трех разных героев через 20 уровней, наполненных ловушками и смертельными препятствиям. Trine 5: A Clockwork Conspiracy выйдет для PlayStation 5, Xbox Series, PlayStation 4, Xbox One, Switch и PC через Steam, Epic Games Store и GOG 31 августа