Новые скриншоты и подробности Trine 5 - игра будет самой большой в серии и получит перевод на русский язык ©

Только что состоялся официальный анонс пятой части знаменитой серии головооломистого платформера Trine и финская студия Frozenbyte совместно с издательством THQ Nordic открыли страницу игры в Steam, где показали несколько новых скриншотов и подтвердили, что игра получит перевод на русский язык.

Финская студия Frozenbyte разработала множество игр с момента своего основания в 2001 году, но если и есть какая-то франшиза, которая действительно определяет студию, то это серия Trine.

То, что начиналось как простая смесь платформера, головоломки и экшена, превратилось в несколько более сложный опыт, кульминацией которого станет пятая часть серии, которая будет называться Trine 5: A Clockwork Conspiracy.

Trine 5: A Clockwork Conspiracy станет не только самой длинной частью серии, но и самой большой, повышая уровень сложности во всех возможных отношениях. Три главных героя - рыцарь, волшебник и вор - будут обладать классическими способностями, которые уже знакомы поклонникам серии, а также новыми способностями, расширяющими боевые возможности и возможности решения головоломок. Рыцарь, например, может использовать свой щит для отражения света. Вор, к примеру, теперь может использовать рикошетный выстрел, который очень полезен при решении головоломок. Сами головоломки стали сложнее, чем когда-либо прежде, требуя от игроков манипулировать большим количеством элементов, таких как огонь и воздух, или правильно использовать преимущества магнетизма и физики. Система навыков также была переработана: игроки могут изучать новые навыки и улучшать уже открытые, тратя опыт, полученный за орбы, разбросанные по всем этапам игры. Навыки, имеющие решающее значение для развития, будут разблокированы в заданиях на получение навыков, характерных для конкретного персонажа, так что игроки смогут использовать очки опыта по своему усмотрению, не будучи вынужденными вкладывать их в необходимые навыки.

Несмотря на то, что Trine 5 является пятой частью долгоиграющей серии, Trine 5: A Clockwork Conspiracy будет чрезвычайно доступной игрой, которая понравится как фанатам, так и новичкам. Для начала, увлекательный сюжет, в котором игрокам предстоит сражаться с армией рыцарей-часовых механизмов, узурпировавших королевство, не потребует знания предыдущих четырех частей серии, хотя те, кто не играл в предыдущие игры, не смогут уловить многочисленные отсылки, которые будут присутствовать в предстоящей игре.

Что касается решения головоломок, Trine 5: A Clockwork Conspiracy отличается очень интересным подходом, благодаря которому игра понравится как одиночным игрокам, так и тем, кто любит объединяться с другими. Несмотря на то, что игра предназначена для совместного прохождения до четырех игроков (онлайн и офлайн), Trine 5: A Clockwork Conspiracy все равно будет интересна и одиночным игрокам, поскольку головоломки будут немного изменены в зависимости от того, в одиночном или многопользовательском режиме проходит игра.

Не только головоломки были расширены в Trine 5: A Clockwork Conspiracy. Бои станут более увлекательными и сложными, чем когда-либо, особенно на высоких уровнях сложности, и игрокам придется использовать все способности своих персонажей, чтобы победить. Сражения с боссами, в частности, выглядят чрезвычайно увлекательными, поскольку Frozenbyte интригующе вплела в них решение головоломок, смешав все фирменные элементы игры Trine.

К сожалению, сроки выхода пока не ясны: игра выйдет на ПК через Steam, PlayStation 5, PlayStation 4, Xbox Series X, Xbox Series S, Xbox One и Nintendo Switch в еще не определенную дату релиза.