Новый трейлер Trine 5: Clockwork Conspiracy посвящён воровке Зое

THQ Nordic и FrozenByte вернулись с очередным трейлером Trine 5: Clockwork Conspiracy, который знакомит нас с воровкой Зоей.
Зоя — хитрая дама троицы, умная и изворотливая. Она выполняет маневры со своим луком, стрелами, веревками и крюком, которые позволяют ей ориентироваться в сложных ситуациях. Зоя бросает свою жизнь «предпринимателя», чтобы отправиться в новые приключения в игре.
Зоя не только первоклассная воровка, но и профессионал в использовании своей веревки, чтобы перепрыгивать через предметы, преодолевая большие расстояния. Чтобы помочь своим товарищам по команде в кооперативном режиме, Зоя также может создавать мосты, используя свою веревку. Её лук вместе с разнообразными стрелами помогает Зое сражаться с врагами и решать головоломки.
Trine 5: A Clockwork Conspiracy выйдет 31 августа 2023 года на ПК, PS4, Xbox One, Xbox Series S|X и Nintendo Switch.