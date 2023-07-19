По словам авторов Trine 5, консоль Xbox Series S - хороший вариант для покупателей, но проблема для разработчиков ©

Вопрос о том, станет ли относительно менее мощная аппаратная часть Xbox Series S по сравнению с другими консолями текущего поколения проблемой для разработчиков, обсуждался с момента ее представления компанией Microsoft, и хотя нельзя отрицать ее преимущества, особенно с точки зрения потребителя, к настоящему времени стало очевидным, что Series S имеет некоторые ограничения, которые могут привести к проблемам при разработке.

Авторы Trine 5: A Clockwork Conspiracy из студии Frozenbyte, похоже, согласны с этим мнением. В недавнем интервью, отвечая на вопрос о Xbox Series S и о том, сможет ли ее аппаратное обеспечение идти в ногу со своими аналогами в новом поколении, менеджер по маркетингу Frozenbyte Кай Туовинен сказал, что хотя консоль, безусловно, является отличным вариантом для тех, кто хочет приобрести более дешевое оборудование, с точки зрения разработки она может стать "узким местом", особенно для более требовательных в техническом плане игр.

Более мощное оборудование всегда лучше с точки зрения разработчика. Я думаю, что для более графически интенсивных игр Series S может стать "узким местом", поскольку требуется ее поддержка. С точки зрения игрока, я думаю, это хорошая возможность иметь более доступную консоль.

Конечно, на данный момент это не просто гипотеза. Larian Studios столкнулась с техническими проблемами, связанными с обеспечением нормальной работы совместной игры Baldur's Gate 3 на Xbox Series S, что привело к задержке Xbox-запуска долгожданной ролевой игры. В прошлом году компания Techland также рассказывала о том, что графический процессор консоли сдерживает разработку.

Trine 5: A Clockwork Conspiracy выйдет этим летом для PS5, Xbox Series X/S, PS4, Xbox One, Nintendo Switch и ПК.