Прохождение Trine 5: Clockwork Conspiracy займет "как минимум" 12 часов ©

В начале этого года компании Frozenbyte и THQ Nordic анонсировали Trine 5: A Clockwork Conspiracy, следующую часть 2,5D-платформера с кооперативным режимом игры, которая, начиная с новой адаптивной системы сложности и заканчивая переработанным боем и прогрессом, должна во многом расширить основы Trine. Но насколько "насыщенной" будет игра, особенно если учесть ее продолжительность.

Разработчикам из Frozenbyt рассказали, что Trine 5: A Clockwork Conspiracy будет длиться "как минимум" дюжину часов, хотя средняя продолжительность прохождения "вероятно, будет гораздо больше". Такие факторы, как выбранные вами настройки сложности, также будут влиять на продолжительность титров.

Трудно оценить, поскольку опыт и уровень мастерства могут быть разными, но я бы предположил, что на прохождение игры уйдет не менее 12 часов. Однако для среднего игрока это, скорее всего, гораздо больше. Все зависит от выбранных вами настроек сложности, поскольку они могут существенно повлиять на уровень сложности.

Примерно дюжину часов длится и предыдущая игра, Trine 4: The Nightmare Prince, но, поскольку Frozenbye предполагает возможность более длительной продолжительности сиквела, будет интересно посмотреть, насколько он окажется больше.

Trine 5: A Clockwork Conspiracy выйдет этим летом для PS5, Xbox Series X/S, PS4, Xbox One, Nintendo Switch и ПК.