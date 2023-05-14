Разработчики Trine 5: Game Pass "интересен", но "способствует перенасыщению контентом" ©

Game Pass продолжает укреплять свои позиции в качестве одного из лучших предложений в игровой индустрии, но хотя с точки зрения потребителя это не вызывает сомнений, по другую сторону забора многие разработчики говорят о негативных последствиях, которые потенциально может иметь размещение их игр на сервисе. В то время как разработчики, безусловно, положительно оценили возросшую видимость и потенциал для увеличения базы игроков, другие также подняли некоторые проблемы сервиса подписки.

Например, компания Frozenbyte, разработчик серии Trine, которая в этом году получит новую игру, затронула тему Game Pass в недавнем интервью Segment Next и сказала, что хотя сервис и позволяет играм охватить большее количество игроков, он также способствует "перенасыщению контентом".

"Game Pass - это, конечно, интересная услуга, позволяющая охватить большее количество геймеров", - сказал разработчик. "С другой стороны, мы считаем, что она также способствует перенасыщению игрового пространства контентом, и при таком изобилии выбора может быть трудно увлечься и наслаждаться играми".

Недавно компания Jumpship, разработчик игры Somerville, упомянула, что присутствие игры на Game Pass сказалось на продажах игры, хотя в данном случае игра сама по себе вышла довольно спорной.

Конечно, стоит отметить, что многие разработчики говорили о многочисленных преимуществах Game Pass: от возможности студиям экспериментировать со своими играми до возможности охватить большую аудиторию и привлечь больше внимания к своим играм, однако, очевидно, что сервис не лишен и своих проблем.

Trine 5 от Frozenbyte: A Clockwork Conspiracy выйдет этим летом для PS5, Xbox Series X/S, PS4, Xbox One, Nintendo Switch и ПК.