Состоялся анонс Trine 5: A Clockwork Conspiracy ©

После череды утечек и преждевременного старта предзаказов издатель THQ Nordic и разработчик Frozenbyte анонсировали Trine 5: A Clockwork Conspiracy для PlayStation 5, Xbox Series, PlayStation 4, Xbox One, Switch и PC (Steam). Релиз игры ожидается этим летом.

Сюжет пятой части обещает отправить волшебника Амадея, воровку Зою и рыцаря Понтия в их самое захватывающее приключение. «Когда их репутация запятнана, близкие в опасности, а на карту поставлены собственные магические силы, герои должны воссоединиться, чтобы дать отпор грозной армии Часовых механизмов и принести мир и справедливость на землю», — гласит синопсис.

Что до геймплея, то механика, в целом, останется прежней. Нас ждет красочный сказочный мир в формате 2,5D-ландшафтам, по которому перемещается команда героев, используя свои уникальные способности для решения различных задач. При этом сложность головоломок будет подстраиваться под число игроков — Trine 5 можно будет проходить как в одиночку, так и в компании трех друзей.