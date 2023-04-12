Состоялся анонс Trine 5: A Clockwork Conspiracy

После череды утечек и преждевременного старта предзаказов издатель THQ Nordic и разработчик Frozenbyte анонсировали Trine 5: A Clockwork Conspiracy для PlayStation 5, Xbox Series, PlayStation 4, Xbox One, Switch и PC (Steam). Релиз игры ожидается этим летом.
Сюжет пятой части обещает отправить волшебника Амадея, воровку Зою и рыцаря Понтия в их самое захватывающее приключение. «Когда их репутация запятнана, близкие в опасности, а на карту поставлены собственные магические силы, герои должны воссоединиться, чтобы дать отпор грозной армии Часовых механизмов и принести мир и справедливость на землю», — гласит синопсис.
Что до геймплея, то механика, в целом, останется прежней. Нас ждет красочный сказочный мир в формате 2,5D-ландшафтам, по которому перемещается команда героев, используя свои уникальные способности для решения различных задач. При этом сложность головоломок будет подстраиваться под число игроков — Trine 5 можно будет проходить как в одиночку, так и в компании трех друзей.
Надеюсь R.G.MVO озвучат эту игру, а то она достаточная ламповая, чтобы уже успеть к ней привыкнуть
Ловите нормальный плэер:
они вообще музыку менять собираются, а то уже выбешивает одна и та же
не понимаю таких наездов( может вам духовые не нравятся. Но музыка в 4 части прекрасна! Ну ещё бы, Кодзима Гений ёмаё настолько, что даже в Game Awards 2019 я не вижу в номинациях Trine 4 (в звуке). Но это не показатель. Всё OST подошло к уровням в игре. Да, оно несколько "крикливое", вызывающее местами, может это и смутило вас. Но там разноплановые композиции, и повторюсь в игре было к месту, чего не всегда встретишь) Ari Pulkkinen подошел с душой)
может тут хоть механизмы будут разные, а не каждый бой похожий как в 4 части(
Жаль что разраб выбрал более сказочный, небесный стиль игры) я могу ошибаться, может тут градус спущен некой красоты по сравнению с 4 частью, конец трейлер это демонстрирует.
Не знаю как для вас, для меня всё равно самая лучшая - 2 часть. Хочется больше опасностей, с подковыркой заданий, страшных!!!!. То что 4 длинная, а 5 может ещё длиннее быть, да спасибо, но это не говорит о том что часть будет лучшая. Little Nightmares не нужны десятки часов чтобы вгрызться в память) так и тут, нужно поднимать на новый уровень головоломки и бои, раз они сделаны для "отдыха") чтобы всё было занимательным..
А мне показалось по 4 части, что разраб все свои силы тратит на "доищи оставшиеся скрытые капли" (должен признать это лучшее что есть в Train 4 как и музыка), а всё остальное уже потом разрабатывает (проще) и выглядит на порядок слабее.
Ну отлично,ждемс.