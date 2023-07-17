Trine 5 будет работать со скоростью 4K/60 FPS на PS5 и Xbox Series X, 1440p/60 FPS на Xbox Series S ©

Ранее в этом году Frozenbyte анонсировала Trine 5: A Clockwork Conscpiracy, подтвердив возвращение Амадея, Зои и Понтия в еще одном великолепном кооперативном платформере с боковой прокруткой. После ее анонса у журналистов была возможность задать некоторые вопросы об игре ее команде разработчиков, после чего Frozenbyte раскрыл множество новых деталей, включая целевые показатели производительности и разрешения игры на всех консолях.

В беседе с GamingBolt Кай Туовинен, менеджер по маркетингу Frozenbyte, подтвердил, что Trine 5: A Clockwork Conspiracy будет работать в разрешении 4K и 60 FPS на PS5 и Xbox Series X/S, а также в разрешении 1440p и 60 FPS на Xbox Series S. Между тем, на Nintendo Switch, игра будет работать с разрешением 720p и 30 FPS при игре в портативном режиме и с разрешением 1080p и 30 FPS при игре с подключенной консолью.

Trine 5: A Clockwork Conspiracy выйдет этим летом на PS5, Xbox Series X/S, PS4, Xbox One, Nintendo Switch и ПК.