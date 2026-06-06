Неожиданно анонсирована Trine 6: Together in Time - к трио искателей приключений присоединяются акробат и оруженосец

Компания Frozenbyte анонсировала Trine 6: Together in Time, новую игру в популярной серии платформеров-головоломок.

История начинается с двух новых персонажей, Мойры и Адриуса, которые планируют совершить магическое ограбление и оказываются в безвыходной ситуации, когда их судьба оказывается связана с судьбой величайших героев королевства: Амадея, Зои и Понтия. Теперь им предстоит присоединиться к типичному трио искателей приключений, чтобы восстановить могущественную магию, которая привела их в эту ситуацию, и помешать опасному колдуну, стремящемуся использовать её.

Как всегда, Trine 6 будет лучше всего раскрываться в кооперативном режиме, побуждая вас работать вместе и комбинировать способности. Однако Frozenbyte гарантирует, что каждую головоломку может решить любой персонаж, поэтому вы можете выбрать предпочтительного персонажа и стиль игры или даже пройти её в одиночку. Хотя в игре пять персонажей, это кооперативный режим для четырёх игроков, похожий на последние несколько приключений. В команду входят:

Амадей Волшебник: Призывайте предметы и управляйте миром с помощью магии.

Зоя Воровка: Стреляйте стрелами во врагов и используйте верёвку для перемещения и взаимодействия с окружающей средой.

Понтий Рыцарь: Сокрушайте врагов молотом и используйте свой щит для защиты и перемещения союзников.

Мойра Акробатка: Составляйте комбинации плавных ударов ногами и перемещайтесь по миру с помощью своей ленты.

Адриан Оруженосец: Используйте копье в бою или втыкайте его, чтобы создавать платформы для перемещения.

Все персонажи теперь обладают способностью «Замедление времени», которая поможет вам совершать точные прыжки, уклоняться от атак или просто даст вам немного больше времени, чтобы осмыслить происходящее. Боевая система в этом приключении призвана стать более динамичной, заставляя вас уклоняться от входящих ударов, искать возможности для атаки и адаптироваться к различным врагам, некоторые из которых используют щиты и усиления для своих союзников.

Trine 6: Together in Time выйдет 17 сентября для PS5, Xbox Series X|S, Switch и Switch 2, а также для ПК.