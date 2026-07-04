ЧАТ ИГРЫ
на главную
об игре
Trine 6: Together in Time 31.08.2026
Экшен, Адвенчура, Платформер, Фэнтези, Кооператив
5.6 9 оценок

Trine 6: Together in Time не останется без профессиональной русской озвучки от R.G. MVO

MechanicsVoiceOver MechanicsVoiceOver

Ранее выходцы из Frozenbyte совершенно неожиданно для всех анонсировали продолжение своей знаменитой кооперативной сказки под названием Trine 6: Together in Time.

Однако, что было совершенно ожидаемо после такой новости, так это то, что Mechanics VoiceOver заинтересуется в создании качественной озвучки для него.

На этот раз к знаменитой троице присоединятся два новобранца. Как, почему и что же ожидает наших героев, игроки узнают лишь после выхода проекта в свет...

... ровно, как и сможем изучить объемы лишь после оного. Потому пока смотрим русский анонсирующий трейлер и набираемся терпения.
Трейлеры 2
7
1
Комментарии:  1
Ваш комментарий
HerFinalBoss

Хочу ещё новости про MVO. Считаю, их недостаточно сегодня было.

И про отказ Сони от дисков тоже бы почитать.

6