Trine 6: Together in Time не останется без профессиональной русской озвучки от R.G. MVO

Ранее выходцы из Frozenbyte совершенно неожиданно для всех анонсировали продолжение своей знаменитой кооперативной сказки под названием Trine 6: Together in Time.

Однако, что было совершенно ожидаемо после такой новости, так это то, что Mechanics VoiceOver заинтересуется в создании качественной озвучки для него.

На этот раз к знаменитой троице присоединятся два новобранца. Как, почему и что же ожидает наших героев, игроки узнают лишь после выхода проекта в свет...

... ровно, как и сможем изучить объемы лишь после оного. Потому пока смотрим русский анонсирующий трейлер и набираемся терпения.