Научно-фантастический платформер Trinity Fusion доберётся до Switch 1 августа

Сегодня независимый разработчик Angry Mob Games объявил о выходе своего экшен-рогалика Trinity Fusion на Nintendo Switch 1 августа 2024 года. Возьмите под контроль свои параллельные версии в миссии по спасению умирающей мультивселенной. Исследуйте темные научно-фантастические миры и участвуйте в быстрых, плавных и точных боях.

Возьмите под свой контроль Майю, путешествующую между измерениями воительницу-псионика в Trinity Fusion, где единственный способ спасти мультивселенную — положить ей конец. Соединитесь с тремя параллельными личностями Майи в миссии по воссоединению их раздробленных миров и объединению мультивселенной в единое стабильное целое.

Каждая реальность предлагает уникальные настройки, врагов и способности. Используйте легион оружия, заклинаний и технологических инструментов в быстрых и плавных платформенных сражениях. Сражайтесь с клинками и молотами, применяйте ослабления, уклоняйтесь от врагов и побеждайте боссов в трех параллельных реальностях игры. Усиливайте альтернативные личности Майи между забегами с помощью ассортимента дополнений, чтобы адаптировать игру под свой предпочтительный стиль игры.

Trinity Fusion впервые вышла в раннем доступе для ПК в Steam 13 апреля 2023 г., а затем последовал полный релиз на PlayStation 5, Xbox Series, PlayStation 4, Xbox One и ПК 15 декабря 2023 г.