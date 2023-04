Олдскульная ARPG Trinity Trigger вышла на ПК, Nintendo Switch, PlayStation 4 и PlayStation 5 ©

XSEED Games сегодня выпустила Trinity Trigger, совершенно новую ролевую игру в жанре экшн от разработчика FuRyu, в Северной Америке на Nintendo Switch, PlayStation 4 и PlayStation 5, а также глобально на ПК с Windows в Steam и GOG. В качестве дополнительного бонуса в честь запуска Trinity Trigger DLC «Dad’s Keepsakes» будет бесплатно доступно до 23 мая на всех платформах.

С участием звездной группы разработчиков ролевых игр, в том числе художника по созданию мира Юки Нобутэру (Trials of Mana), дизайнера персонажей Райты Казамы (Xenoblade), сценариста Юры Кубота (OCTOPATH TRAVELER) и композитора Хироки Кикуты (Secret of Mana, Trials of Mana), Trinity Trigger — совершенно новая ролевая игра в жанре экшн, сочетающая в себе внешний вид культовых ролевых игр 90-х с упором на динамичные, настраиваемые бои.

Игроки управляют тремя молодыми героями, которые пытаются бросить вызов судьбе и спасти континент Тринития. Их сопровождают триггеры, странные существа с уникальной способностью превращаться в восемь видов оружия, которые игроки должны освоить, если они надеются добиться успеха в своих приключениях. Играйте в одиночку или с двумя друзьями через локальный кооператив, исследуйте разнообразные биомы и подземелья, разрабатывайте стратегию, чтобы использовать слабости врагов и изменить свою судьбу.

В забытую эпоху Боги Порядка и Боги Хаоса бросили вызов друг другу за господство в эпических столкновениях, которые выплеснулись с небес на континент Тринития. Эти столкновения почти уничтожили царство смертных, оставив в земле массивное мощное оружие, известное как Арма. В результате боги прекратили свой прямой конфликт, и обе фракции вместо этого выбрали «Воина богов», чтобы сражаться от их имени. Однажды Циан, молодой человек, живущий спокойной жизнью, обнаруживает, что его выбрали «Воином Хаоса». Обремененный жестокой судьбой, Циан вместе с Элизой и Зантисом, двумя компаньонами, вынужденными вести его, отправляется в путешествие, чтобы спасти мир и бросить вызов богам.

Trinity Trigger также будет выпущена в Европе компанией Marvelous Europe 16 мая.