Кооперативный онлайн-экшен TrinityS, посвященный битвам с боссами, выйдет на PS5 и PS4 этой осенью ©

Издатель Phoenixx и разработчик Indie-us Games выпустят онлайновый боевик TrinityS, посвященный битвам с боссами, для PlayStation 5 и PlayStation 4 этой осенью.

TrinityS комбинирует элементы многопользовательской ролевой игры в захватывающий интерактивный опыт для трех игроков, которые бросают вызов множеству грозных боссов — каждый со своей уникальной боевой механикой и набором атак.

У каждого героя также есть уникальные навыки, которые можно настраивать между битвами. Выберите роль, которая подходит вам больше всего, и научитесь использовать различные характеристики и навыки искателя приключений вместе со своей командой, чтобы победить боссов!

TrinityS впервые была запущена в раннем доступе для PC (Steam) 27 апреля 2022 года.