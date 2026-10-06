Trivia Murder Party 3 из серии Jackbox получает в основном негативную реакцию игроков в раннем доступе

Trivia Murder Party 3 столкнулась с неоднозначной реакцией игроков после выхода в раннем доступе Steam. На момент публикации игра имеет рейтинг 63% положительных отзывов из 156 обзоров, что соответствует оценке «смешанные» на площадке Valve.

Новая часть популярной серии от Jackbox Games вышла в раннем доступе 17 сентября 2026 года. Игра предлагает более 800 вопросов, 11 мини-игр Killing Floor и четыре новых Plot Twist, а главным нововведением стало полноценное сетевое сопоставление игроков. Одновременно разработчики продолжают развивать проект и рассчитывают провести его в раннем доступе примерно от шести месяцев до года.

Несмотря на знакомую формулу с викторинами, мини-играми и черным юмором, часть пользователей осталась недовольна текущим состоянием проекта. Смешанный рейтинг показывает, что ранняя версия Trivia Murder Party 3 пока не смогла получить однозначно положительную реакцию аудитории.

Разработчики, в свою очередь, подчеркивают, что рассчитывают активно учитывать отзывы игроков во время раннего доступа. В дальнейшем они планируют добавлять новые сетевые возможности, игровые режимы и контент.

На момент публикации Steam отображает рейтинг игры как «смешанные». При этом число отзывов продолжает меняться по мере того, как в проект приходит новая аудитория.