В сеть попало 5 минут геймплея ранней версии недавно анонсированной Tron: Catalyst

Tron: Catalyst была анонсирована в начале этого месяца как продолжение Tron: Identity, и, похоже, что кадры игрового процесса недавно просочились в сеть благодаря одному тестировщику, которого, вероятно, не волнует соглашение о неразглашении.

Для тех, кто не знаком с предстоящей игрой, основанной на лицензии Tron, она находится в разработке Bithell Games и издается Devolver Digital. Tron: Catalyst — это совершенно новая, сюжетно-ориентированная изометрическая приключенческая игра, действие которой происходит в локации Arq Grid, представленной в Tron: Identity.

Tron: Catalyst запланирована к выходу где-то в 2025 году для PS5, Xbox Series X|S и ПК.