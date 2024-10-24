В сеть попало 5 минут геймплея ранней версии недавно анонсированной Tron: Catalyst

Tron: Catalyst была анонсирована в начале этого месяца как продолжение Tron: Identity, и, похоже, что кадры игрового процесса недавно просочились в сеть благодаря одному тестировщику, которого, вероятно, не волнует соглашение о неразглашении.
Для тех, кто не знаком с предстоящей игрой, основанной на лицензии Tron, она находится в разработке Bithell Games и издается Devolver Digital. Tron: Catalyst — это совершенно новая, сюжетно-ориентированная изометрическая приключенческая игра, действие которой происходит в локации Arq Grid, представленной в Tron: Identity.
Tron: Catalyst запланирована к выходу где-то в 2025 году для PS5, Xbox Series X|S и ПК.
Жаль что изометрия. Не люблю ограничивающий игрока геймплей. Все эти виды сбоку/сверху, пошаговые механики и текстовое повествование в играх - костыли минувших дней, когда фантазии авторов упирались в возможности железа. Сейчас-то дальность прорисовки позволяет делать игры с нормальным видом "глазами вперёд", развитые скрипты могут реагировать на действия игрока в реальном времени, а богатый арсенал современных движков способен создавать крутые сцены, вместо простого их описания. Понятно зачем это нужно отдельным жанровым сериям игр(стратегиям или глобальным симуляторам), но в остальные-то зачем это пихать? Это словно делать радиопостановку по Мстителям в 2020-хх.
Только слабость или лень авторов я вижу как объяснение такого в современных играх.
ну и фигня