Вышел релиз TRON: Catalyst - изометрический экшен, основанный на одноименной франшизе от Disney

Издатель Devolver Digital и Big Fan Games, разработчик Bithell Games, совместно с Pixar Games и Disney представляют новую игру во вселенной TRON - TRON: Catalyst, что является продолжением игры TRON: Identity. Новинка уже доступна на ПК, PS5, Xbox Series и Nintendo Switch.

TRON: Catalyst — это новый изометрический приключенческий боевик с увлекательным повествованием, где игрок управляет программой Экзо, способной использовать «Глитч» для манипуляции окружающей средой. В процессе прохождения можно улучшать способности, сражаться с защитными программами и исследовать цифровой мир Арк.

Боевая система подразумевает ближний и дальний бой с освоением сложных приемов (отражение атак, блоки или метание диска). Перемещение может осуществляться как пешком, так и на светоцикле. А сбор блоков данных поможет улучшить программный код и приобрести новые способности.

Используйте уникальную способность Экзо, чтобы открыть секретные области и короткие маршруты и повлиять на действия группировок, сражающихся за власть в Архисистеме.

Исследуйте залитые неоновыми огнями улицы города пешком или на светоцикле и общайтесь с колоритными и порой опасными персонажами, населяющими этот непредсказуемый мир. Путешествуйте по разным уголкам Архисистемы под атмосферный саундтрек, который сочинил Дэн Ле Сак (TRON: Identity). Участвуйте в увлекательных историях, происходящих на фоне зарождающейся революции.

Игра продается по цене в 880 RUB / 515 UAH