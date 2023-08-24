Tropico для iOS и Android получит DLC "The Tropican Dream" выйдет 31 августа

Вы — президент-диктатор острова Тропико, и ваша задача — сделать свою тропическую республику процветающей и стабильной. Вы можете строить разнообразные здания, от ферм и заводов до казино и гостиниц, управлять производством и экспортом товаров и заботиться о счастье и благополучии своих подданных.

Игра предлагает вам несколько режимов, в которых вы можете принимать различные решения и решать различные проблемы. Вы можете пройти кампанию, состоящую из 15 миссий, или выбрать один из 20 сценариев с конкретными целями и задачами. А если вы хотите полной свободы действий, вы можете настроить свой собственный режим игры, выбрав параметры, такие как размер острова, скорость развития экономики, уровень сложности и т.д.

Одним из самых важных и интересных элементов игры является политическая система, которая позволяет вам формировать свою политическую позицию и устанавливать отношения с различными фракциями на острове. Вы можете быть либералом или консерватором, социалистом или капиталистом, демократом или тираном. Вы можете вводить законы и регулирования, чтобы управлять экономикой и обществом. Но будьте осторожны: ваши действия могут вызвать недовольство среди разных групп населения, а также влиять на отношения с другими странами.