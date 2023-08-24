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Tropico 21.04.2001
8.8 77 оценок

Tropico для iOS и Android получит DLC "The Tropican Dream" выйдет 31 августа

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monk70
Новости

Компания Feral Interactive объявила сегодня, что The Tropican Dream, новое DLC для Tropico на iOS и Android, выйдет в следующий четверг, 31 августа.

The Tropican Dream добавляет в Tropico шесть совершенно новых оригинальных миссий посредством одной покупки в приложении, каждый сценарий преподносит непростые сюрпризы, которые станут испытанием для любого честолюбивого Президента. Будь то манипулирование рынками, преодоление древних проклятий или столкновение с гневом Божьим, ничто не должно мешать прогрессу к процветанию великого тропического народа и его славного Президента.

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