Bandai Namco объявила о продаже студии Limbic Entertainment, создавшей Park Beyond и Tropico 6, «частному инвестору, специализирующемуся в видеоиграх». Личность покупателя пока не раскрыта. Японский издатель объяснил решение стратегической переориентацией на те проекты, где компания может предложить наиболее сильный контент, чтобы сосредоточить ресурсы на своих ключевых франшизах.

Несмотря на продажу, Limbic Entertainment продолжит работу под своим названием и текущим руководством. Студия будет разрабатывать новые проекты как независимая команда, сохраняя свой стиль и подход. «Мы гордимся тем, чего команда достигла за эти годы, и желаем им всего наилучшего в их независимых проектах», — заявил Арно Муллер, генеральный директор Bandai Namco Entertainment Europe.

Продажа Limbic Entertainment — не единственное изменение в структуре Bandai Namco за последнее время. Недавно стало известно об уходе Кацухиро Харады до конца года. Кроме того, в ноябре Nintendo приобрела Bandai Namco Studios Singapore, работавшую над Splatoon, что также сократило «флот» японского издателя.

Сделка с Limbic подчеркивает тенденцию Bandai Namco к оптимизации портфолио и фокусировке на наиболее успешных франшизах, одновременно предоставляя студии больше свободы для творческих экспериментов в качестве независимой компании.