ЧАТ ИГРЫ
на главную
об игре
Tropico 6 29.03.2019
Стратегия, Экономика, Строительство
8.2 398 оценок

Разработчики стратегии Tropico 6 готовят дополнение с зелёной повесткой и экоактивистами

KoRnEr
Новости

Realmforge Studios продолжают обновлять градостроительный симулятор Tropico 6, новыми дополнениями которому исполняется уже шесть лет. Это означает, что скоро в серии будет самый большой перерыв между выпуском новых частей — между 2 и 3 частями тоже прошло 6 лет. Вместо седьмой части шестая просто увеличивается в размерах.

На этот раз анонсирован аддон Return to Nature, который целиком и полностью посвящен зеленой повестке.

  1. 15 экологичных зданий и четыре статуи.
  2. Три новых указа: «Лесовосстановление», «Естественная реакция» и «Тропический рай»
  3. Новая сюжетная миссия El Árbol De Maravilla.
  4. Новый показатель «Природа», подскажет игроку насколько эффективно работает его «зелёная» политика.
  5. Новое чудо света Гиггдрасиль, которое увеличит показатели сельского хозяйства и деревянной промышленности.

DLC станет доступно 6 марта 2025 года на PC, Xbox One, Xbox Series X|S, PS4 и PS5.

+ ещё 1 картинка
7
3
Комментарии: 3
Ваш комментарий
saiditsme

Надеюсь тоталитарно угнетать и репрессировать мерзких активистов можно будет?

4
Алексий Бяконт

Отличные новости! Игра сама - потрясающая.

3
Кей Овальд

Не, ну если их можно будет сжигать...

0