Разработчики стратегии Tropico 6 готовят дополнение с зелёной повесткой и экоактивистами

Realmforge Studios продолжают обновлять градостроительный симулятор Tropico 6, новыми дополнениями которому исполняется уже шесть лет. Это означает, что скоро в серии будет самый большой перерыв между выпуском новых частей — между 2 и 3 частями тоже прошло 6 лет. Вместо седьмой части шестая просто увеличивается в размерах.
На этот раз анонсирован аддон Return to Nature, который целиком и полностью посвящен зеленой повестке.
- 15 экологичных зданий и четыре статуи.
- Три новых указа: «Лесовосстановление», «Естественная реакция» и «Тропический рай»
- Новая сюжетная миссия El Árbol De Maravilla.
- Новый показатель «Природа», подскажет игроку насколько эффективно работает его «зелёная» политика.
- Новое чудо света Гиггдрасиль, которое увеличит показатели сельского хозяйства и деревянной промышленности.
DLC станет доступно 6 марта 2025 года на PC, Xbox One, Xbox Series X|S, PS4 и PS5.
Надеюсь тоталитарно угнетать и репрессировать мерзких активистов можно будет?
Отличные новости! Игра сама - потрясающая.
Не, ну если их можно будет сжигать...