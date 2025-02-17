Разработчики стратегии Tropico 6 готовят дополнение с зелёной повесткой и экоактивистами

Realmforge Studios продолжают обновлять градостроительный симулятор Tropico 6, новыми дополнениями которому исполняется уже шесть лет. Это означает, что скоро в серии будет самый большой перерыв между выпуском новых частей — между 2 и 3 частями тоже прошло 6 лет. Вместо седьмой части шестая просто увеличивается в размерах.

На этот раз анонсирован аддон Return to Nature, который целиком и полностью посвящен зеленой повестке.

15 экологичных зданий и четыре статуи. Три новых указа: «Лесовосстановление», «Естественная реакция» и «Тропический рай» Новая сюжетная миссия El Árbol De Maravilla. Новый показатель «Природа», подскажет игроку насколько эффективно работает его «зелёная» политика. Новое чудо света Гиггдрасиль, которое увеличит показатели сельского хозяйства и деревянной промышленности.

DLC станет доступно 6 марта 2025 года на PC, Xbox One, Xbox Series X|S, PS4 и PS5.