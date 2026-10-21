Демоверсия стратегии Tropico 7 появилась на игровых площадках

19 октября стала доступна для скачивания демоверсия Tropico 7. Скачать её вы можете в стиме(из РФ игра недоступна), в приложении иксбокс для пк(21.4 гб), а также на консолях.

Tropico продолжает свой путь экономической и политической стратегии, где вам нужно отстраивать и развивать поселение. Маневрировать между противоположными фракциями. Удовлетворять требования населения. Торговать с мировыми державами. Шпионить. Переходить в новые исторические эпохи.

Ваш секретарь, небезызвестный Пенультимо, в шутливой форме подсказывает какие указы принимать, или например советует что делать с мятежниками. Всё это под приятную расслабляющую карибскую музыку, с маракасами и испанской гитарой в жанре фламенко.

Из нововведений по сравнению с предыдущими частями, пока заявлено: возможность изменять рельеф, умная система взаимодействия с фракциями, улучшение дизайна, новые законы, сюжет и др.