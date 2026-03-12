ЧАТ ИГРЫ
на главную
об игре
Tropico 7 2026 г.
Стратегия, Менеджер, Экономика
4.6 10 оценок

El Presidente возвращается: закрытая бета Tropico 7 стартует 31 марта

butcher69 butcher69

Издатель Kalypso Media и разработчики из Gaming Minds Studios объявили о проведении закрытого бета-тестирования стратегии Tropico 7 для ПК. Испытания начнутся 31 марта и продлятся две недели.

Принять участие смогут пользователи, зарегистрировавшиеся заранее. Подать заявку можно до 22 марта. Тестирование будет проходить на ПК через сервисы Steam и Microsoft Store.

Разработчики планируют сосредоточиться на сборе отзывов о ключевых системах игры. В частности, команда хочет проверить работу политической механики, а также баланс и структуру кампании. Участникам беты предложат ознакомиться с двумя эпизодами сюжетной кампании из эпох Colonial Times и World Wars.

Кроме того, тестерам будут доступны два отдельных сценария, действие которых разворачивается в периодах Cold War и Modern Times. Закрытая версия игры поддерживает английский и немецкий языки.

Полноценный релиз Tropico 7 запланирован на 2026 год. Игра выйдет на PlayStation 5, Xbox Series X и Series S и ПК, где будет доступна через Steam, Epic Games Store и Microsoft Store.

15
4
Комментарии:  4
Ваш комментарий
TIuBo3aBpuK

Это спин-офф Far Cry 6?

1
EvgeniiV

Шуфутинский 7

1
era aoi

Хотелось что бы был Русский перевод

1
BigusDickus

лучше 4 части ничего не будет - ненагруженный градострой, хорошая сатира, можно полностью играть одной рукой.