Эль Президенте вернётся в следующем году - Tropico 7 получила новый трейлер и дату выхода

Команда Gaming Minds и издатель Calipso Media объявили дату выхода Tropico 7, выпустив новый геймплейный трейлер следующей части тропической стратегической/управленческой серии. Новая часть будет доступна 28 января 2027 года на ПК, PS5 и Xbox Series X|S, а также будет доступна непосредственно в Xbox Game Pass с момента запуска.

В очередной раз речь идет о расширении и управлении вашим тропическим государством, нарушении международных договоров и завоевании его славы в глазах мировых мегадержав. Tropico 7 ещё масштабнее, богаче и глубже, чем предыдущие части, с возможностью расширения на весь архипелаг и завоевания дополнительных территорий, что позволяет управлять более крупной и сложной территорией.

Сатирическая история серии продолжается: в Tropico 7 снова представлены подвиги начинающего диктатора Эль Президенте, но также возвращается Пенультимо и появляется новая надвигающаяся угроза в лице Виктории Герры.

Игровые системы теперь позволяют лучше контролировать территорию, предлагая новые возможности терраформирования и изменения ландшафта, а также дополнительные политические и экономические варианты управления, при этом предоставляя игроку значительную свободу в решении различных управленческих задач.