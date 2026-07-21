Kalypso Media представила свежий трейлер Tropico 7

В ходе мероприятия Games Composed in Germany 2026 состоялась премьера нового промо-ролика градостроительного симулятора Tropico 7. Издатель Kalypso Media подготовил для зрителей наглядную демонстрацию того, что готовит грядущая часть знаменитой серии.

В центре повествования вновь оказывается харизматичный лидер Эль Президенте, который возвращается к управлению островной державой. Как и в предыдущих частях, главная цель правителя — не только превратить свою территорию в процветающий рай, но и заботливо пополнять личный счёт в швейцарском банке.

Ключевым улучшением седьмой части разработчики называют полноценную систему терраформирования. Теперь у игроков появится возможность радикально изменять ландшафт: перемещать горные массивы, устранять низины и создавать новые пляжные зоны. Кроме того, карты стали самыми обширными в истории франшизы — игрокам предстоит осваивать целые архипелаги. Серьёзной доработке подверглась и политическая механика: в игру добавили совет, что сделает внутреннее управление более глубоким и многогранным.

Релиз игры запланирован на 2026 год для ПК, PlayStation 5 и Xbox Series X/S.