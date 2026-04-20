Опубликован первый геймплейный тизер Tropico 7

Студия Gaming Minds Studios и издательство Kalypso Media представили первый тизер-трейлер градостроительной стратегии Tropico 7, приуроченный к недавнему завершению закрытого бета-тестирования.
Ролик демонстрирует ключевую механику строительства на тропическом архипелаге. Главная особенность, показанная в видео, — возможность кардинально изменять ландшафт. Чтобы возвести нужные здания, игрокам придется буквально сворачивать горы, освобождая место под пальмами. Создатели подчеркивают, что на островах хватит места для любых амбиций, главное — наличие средств. Лозунг новой части звучит как «Разбогатей или умри, пытаясь».
В тизере Эль Президенте с присущим ему пафосом заявляет: «Кто-то изучает историю, а кто-то ее творит... с переменным успехом». По сюжету, власть правителя безгранична и простирается над улицами, районами, горами и морями.
Релиз Tropico 7 запланирован на 2026 год. Игра выйдет на ПК (Steam, EGS, Microsoft Store), Xbox Series и PlayStation 5. Кроме того, проект с первого дня будет доступен подписчикам Game Pass.
А в конце Шуфутинский)) // Александр Чацкий
приятно, наконец можно редачить карту, в целом ждем, 6 я по мне была слабее
Тропический сити скайлайнс...))
Капец, там гостинг. Что-то толком изменений не видно. Надеюсь, баланс хоть поправят, а то после середины игры, что бы ни делал, экономика проседала.