Опубликован первый геймплейный тизер Tropico 7

Студия Gaming Minds Studios и издательство Kalypso Media представили первый тизер-трейлер градостроительной стратегии Tropico 7, приуроченный к недавнему завершению закрытого бета-тестирования.

Ролик демонстрирует ключевую механику строительства на тропическом архипелаге. Главная особенность, показанная в видео, — возможность кардинально изменять ландшафт. Чтобы возвести нужные здания, игрокам придется буквально сворачивать горы, освобождая место под пальмами. Создатели подчеркивают, что на островах хватит места для любых амбиций, главное — наличие средств. Лозунг новой части звучит как «Разбогатей или умри, пытаясь».

В тизере Эль Президенте с присущим ему пафосом заявляет: «Кто-то изучает историю, а кто-то ее творит... с переменным успехом». По сюжету, власть правителя безгранична и простирается над улицами, районами, горами и морями.

Релиз Tropico 7 запланирован на 2026 год. Игра выйдет на ПК (Steam, EGS, Microsoft Store), Xbox Series и PlayStation 5. Кроме того, проект с первого дня будет доступен подписчикам Game Pass.