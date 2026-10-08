Сюжетный трейлер Tropico 7 раскрывает основные события кампании, сюжет и геймплей сатирической стратегии

Kalypso Media представило сюжетный трейлер Tropico 7 — в нём показали путь Эль Президенте: от губернатора колонии на службе британской Короны до полноправного хозяина собственного острова.

В центре истории — противостояние Эль Президенте и Виктории Гуэрры Перес, которая стремится по-своему изменить будущее Тропико и становится главным врагом правителя. Игроков ждут напряжённые моменты: критика и протесты хорошо организованных граждан на городской площади, политические интриги и непростые решения. Знакомый поклонникам серии помощник Пенультимо также вернётся в игру. Кампания развернётся на пяти новых картах.

Tropico 7 расширяет привычные механики серии и добавляет масштабные возможности по преобразованию мира:

Терраформирование ландшафта. Можно убирать горы, создавать пляжи и даже формировать целые новые острова. Архипелаги в игре станут самыми крупными за всю историю серии.

Можно убирать горы, создавать пляжи и даже формировать целые новые острова. Архипелаги в игре станут самыми крупными за всю историю серии. Политическая система и пропаганда. Игроку предстоит балансировать между интересами фракций, приглашать их лидеров в совет (чтобы сорвать планы оппонентов или использовать их в своих целях), а также выстраивать систему пропаганды: размещать портреты лидера, ставить статуи, оформлять рекламные щиты и даже менять изложение истории в школьных учебниках.

Игроку предстоит балансировать между интересами фракций, приглашать их лидеров в совет (чтобы сорвать планы оппонентов или использовать их в своих целях), а также выстраивать систему пропаганды: размещать портреты лидера, ставить статуи, оформлять рекламные щиты и даже менять изложение истории в школьных учебниках. Прямое управление армией. Военная система была полностью переработана — теперь игрок может напрямую командовать войсками для подавления восстаний или отражения внешних угроз.

Военная система была полностью переработана — теперь игрок может напрямую командовать войсками для подавления восстаний или отражения внешних угроз. Издание указов и принятие решений. Баланс между процветанием острова и удержанием власти остаётся ключевой задачей: каждое решение влияет на отношение фракций и настроение граждан.

Помимо сюжетной кампании, игроков ждут 10 сценариев, более 20 карт для режима песочницы и генератор случайных карт.

Релиз Tropico 7 запланирован к 28 января 2027 года на ПК, Xbox Series X/S, PlayStation 5, Nintendo Switch 2. С первого дня игра будет доступна в Xbox Game Pass Ultimate и PC Game Pass.

Для Nintendo Switch 2 подготовят специальное издание — Tropico 7 Special Edition. Оно получит поддержку управления мышью через контроллеры Joy‑Con 2 и интеграцию с GameChat. Мультиплеерный режим добавят в игру уже после релиза.