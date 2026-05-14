Tropico 7 готовит политический хаос в мультиплеере - после релиза игрокам дадут один остров для войны влияния

Tropico 7 всё-таки получит полноценный мультиплеер, и для фанатов серии это, пожалуй, одна из самых важных новостей за последнее время. Правда, сетевой режим появится уже после релиза игры — разработчики из Gaming Minds Studios решили сначала сосредоточиться на базовых механиках новой части.

Студия объясняет, что сейчас главный приоритет — сюжетная кампания, переработанная политическая система и терраформирование, которое должно заметно освежить привычную формулу Tropico. И, судя по описанию, авторы действительно пытаются сделать не просто очередной «симулятор диктатора», а более масштабную политическую песочницу.

Самое интересное касается именно мультиплеера. До четырёх игроков смогут одновременно управлять разными частями одного острова, конкурируя за ресурсы, влияние и власть. Причём речь идёт не только о банальной торговле или совместном строительстве. Разработчики обещают полноценные политические конфликты: пропаганду, экономическое давление, дипломатические интриги и даже военные вмешательства.

Именно такой формат звучит как логичное развитие серии. Tropico всегда отлично работала как сатирический симулятор власти, где игрок балансировал между интересами народа, элит и иностранных держав. Но теперь весь этот хаос может происходить между живыми игроками, а не только ИИ. По сути, серия начинает двигаться в сторону своеобразного «геополитического survival», где дружба легко превращается в холодную войну за влияние на острове.

Конечно, перенос мультиплеера может разочаровать часть аудитории, особенно на фоне тренда выпускать все функции сразу. Но если Gaming Minds действительно использует дополнительное время для глубокой проработки сетевой системы, то ожидание вполне может себя оправдать. Для Tropico это шанс наконец выйти за рамки нишевого градостроя и превратиться в одну из самых необычных кооперативных стратегий последних лет.